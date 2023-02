Analizan muestras de agua de la ETA

Personal de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), asistió el martes a la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria “Luis Romero Soto” (conocida como ETA), ubicada en la comunidad de Nuevo San Isidro, para tomar muestras de agua de la institución que permitan conocer la calidad del líquido y así deslindar cualquier responsabilidad, afirmó el director del organismo, Gilberto Ugalde de Alba.

Lo anterior lo comentó luego de que el martes circulara que madres de familia de esta institución educativa de nivel básico habían realizado reportes sobre algunos alumnos de este plantel que habían convulsionado por presuntamente consumir agua de la llave en esta institución educativa.

Al respecto, Ugalde de Alba puntualizó que no había ningún reporte oficial por parte de la escuela y que dicha situación la conoció el martes por la mañana, mientras se encontraba en un evento realizado en las instalaciones del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de San Juan del Río.

“No tenemos ningún reporte oficial por parte de la escuela, tenemos reportes por compañeros de los medios, en este momento estamos tomando muestras de agua de la institución para deslindar cualquier responsabilidad. Creo que un tema de convulsiones por tomar agua, a reserva de un dictamen médico, no se conoce, quizá haya otra cosa”, apuntó.

Explicó que las muestras que se toman son enviadas a laboratorios certificados ajenos a la JAPAM, donde se analiza la muestra de agua y se desglosan los componentes. Dijo que los resultados se obtienen en un periodo de 15 días y a partir de entonces se puede deslindar la responsabilidad.

Asimismo, aseveró que en San Juan del Río se acostumbra que las personas consuman agua de la llave, por lo que, aseguró, los reportes de nueve personas afectadas por presuntamente beber agua de los grifos son raros.

“Existen laboratorios certificados, no es un laboratorio de JAPAM, es un tercero. Toman una prueba de agua, la analizan y nos desglosan los componentes. Teniendo ese resultado pues podemos deslindar la responsabilidad. Me parece muy raro que solo nueve personas, en San Juan del Río estamos acostumbrados a beber agua de la llave, en tu casa, mi casa, se bebe agua de la llave y es un tema que… pues no sé. Solo nueve personas, parece complicado”, declaró.

Agregó que este tipo de estudios se realizan de manera constante, toda vez que se hacen monitoreos todos los días en diferentes zonas de la ciudad para asegurar la calidad del agua.

“Voy a entrevistarme con gente de la institución y pues sabremos más a detalle, ¿no? Hasta que haya un reporte, una queja, una denuncia oficial. No rumores”, concluyó.