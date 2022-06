Ansiedad generalizada, lo que más atiende el área de psicología de la Cruz Roja

El área de atención psicológica habilitada por la Cruz Roja Mexicana Delegación San Juan del Río está recibiendo en promedio 15 pacientes a la semana, lo que vislumbra la necesidad que tienen las personas por atender su salud mental, informó la presidenta del Consejo Directivo Local, Brenda Leticia Loredo Robles.

Señaló que entre los padecimientos detectados en estas atenciones son el trastorno de ansiedad generalizada y depresión. Especificó que todos los casos presentan ansiedad generalizada, de los cuales el 50 por ciento de ellos han caído en depresión.

“(Los padecimientos) van de la mano. Las 15 tienen ansiedad generalizada y en ellas un 50 por ciento cayeron en temas de depresión. En este momento, aquí y ahora, en esta institución, no hemos tenido ese caso (intento de suicidio). No lo han traído por esas circunstancias, sí en riesgo de, sí; pero no ya abierto, donde ya se lastimó”, mencionó.

Recordó que a principios de mayo la delegación de la Cruz Roja en el municipio habilitó el área de atención psicológica, desde donde se brindará el servicio a personas con alguna emergencia en su salud mental a bajo costo.

Asimismo, agregó que en días pasados se abrió el área de nutrición, donde las personas pueden dirigirse para ser asesoradas por un especialista en la materia. Indicó que las atenciones de esta área son bajas pues la gente no está acostumbrada a ser orientada en su alimentación.

“Como la gente todavía no está tan acostumbrada, sí ha aceptado pero es un poquito más bajito. Las atenciones de nutrición iniciaron la semana pasada, por eso va muy lento. Dentro de la semana pasada (…), yo supe de tres que preguntaron y de esas tres solo una vino a consulta”, finalizó.