Ante hechos violentos, reforzarán límites de Querétaro con Hidalgo

Tras los hechos violentos que se registraron durante el fin de semana en los límites del estado de Querétaro e Hidalgo, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de San Juan del Río, reforzará la presencia de policías en esta zona para mantener la vigilancia, afirmó el titular de la institución, Ángel Rangel Nieves.

Detalló que se trabajará de manera conjunta con las distintas corporaciones que integran la mesa de seguridad regional, a fin de fortalecer los trabajos de seguridad en la zona de San Juan del Río colindante con el estado de Hidalgo. Dijo que a través de esta coordinación se mantendrá una presencia de las corporaciones en las principales vialidades que comunican hacia las entidades vecinas.

Fue el fin de semana pasado cuando dos hechos violentos se registraron en esta zona. El primero tuvo lugar en el camino que va hacia la comunidad de El Sitio, donde el cuerpo de un hombre con signos de violencia fue encontrado. El domingo, los cuerpos de tres hombres asesinados fueron hallados en territorio hidalguense, justo en los límites con San Juan del Río, en el camino que conduce a Tlaxcalilla.

“Vamos a estar trabajando de manera coordinada con lo que es nuestra mesa de seguridad, aquí de la región que se integra por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por la Sedena, por la Guardia Nacional y por los municipios que conformamos la mesa (…). En ese orden de ideas, estaremos llevando a cabo la operatividad pertinente, precisamente para reforzar la presencia, para mantener también la participación de los ciudadanos con sus denuncias”, comentó.

Refirió que, para el caso suscitado en territorio queretano, la Fiscalía General del Estado (FGE) está llevando a cabo las investigaciones correspondientes. Detalló que será esta instancia la encargada de definir el móvil del hecho. Respecto al caso registrado en Hidalgo, mencionó que de ser necesario, habrá una comunicación con las autoridades del estado vecino para compartir información necesaria y trabajar de manera efectiva.

Señaló que desde la SSPM se debe de trabajar de manera constante, además de seguir instando a la ciudadanía para que no se acostumbre a este tipo de situaciones y exista una mayor participación para reportar incidencias delictivas a las líneas de emergencia 9-1-1 o 089, para la denuncia anónima.

“No vivimos, no estamos en una burbuja. Tenemos que estar trabajando constantemente, tenemos que mantener la participación de los ciudadanos y las investigaciones que lleve a cabo la fiscalía en coordinación con todas las áreas de seguridad. Vivimos en una ciudad, tenemos problemas de ciudad, lo más importante aquí es que no perdamos de vista la participación de nosotros los ciudadanos, que no nos acostumbremos a cosas similares”, apuntó.