El día de ayer, el gobierno del estado dio cumplimiento a una orden judicial para el desalojo de un predio que estaba ocupado de manera irregular. Es evidente que hay dos caras de la moneda como sucede regularmente, quien prueba “con ocupación y quien prueba con documentación.” Ahí es donde entra la ley para determinar quién tiene la razón.

Hace unos 2500 años, el imperio Persa daba señales del comienzo de un orden político para beneficio de todos los habitantes. Y es que el orden social es quizá uno de los más grandes logros de la humanidad, pienso yo que al grado de evitar su extinción como especie. ¿Imaginan un mundo sin orden? - Es impensable.

Con la información que además es pública, respecto a los hechos del día de ayer, donde la Secretaria de Gobierno Guadalupe Murguia, temprano a eso de las 7:00 am, dio a conocer los pormenores de este operativo. Sabemos que legalmente existen todos los elementos para haber procedido como se hizo.

Incluso, dentro de la gente que ocupaba dichos predios, hubo quienes sí aceptaron el diálogo y las propuestas del gobierno estatal para poder encontrar una vía de solución que les permitiera pensar en un futuro con mayor certeza jurídica. Es decir, se cumplió la ley, y se cuidaron los derechos de las personas. ¿Entonces todo es bueno? Lamentablemente no, hay familias que fueron engañadas por quienes promueven este tipo de asentamientos, y que hoy ven como su patrimonio se esfuma. Es triste, sí. Pero ese acto en particular (el de la estafa) no es responsabilidad de un gobernante ni de un gobierno. Lo que sí es su responsabilidad es castigar con todo el peso de la ley a quienes engañaron de manera tan malvada y alevosa a esas personas.

Mantener el orden no es reprimir; quienes reprimen son aquellos que con una bandera supuestamente social, vulneran los derechos de los demás provocando un desorden público y afectando a toda una sociedad.

¿En Querétaro hay problemas? Sí, y muchos, los seguirá habiendo, pues claro que sí, no estamos congelados, ni somos ajenos a los malos actos de gente que sin aviso viola la ley.

Yo personalmente estoy a favor de que la ley se cumpla, que se respete el Estado de Derecho, y que vivamos con el mayor orden posible.

Y por cierto.

Estoy sorprendido de que la UAQ, una institución tan honorable y noble, que le ha dado tanto a esta tierra. Hoy parezca estar siendo utilizada con fines personales y políticos, curiosamente en contra del gobierno en turno y con acciones muy puntuales ¿Por qué será?

La Universidad no merece eso, por su historia, por sus alumnos, por sus maestros y por sus trabajadores.

Honestamente, espero que se trate de una mala interpretación mía, y de muchos más que leo que piensan lo mismo.









Nos leemos el próximo jueves.

