Antes de agosto | La daga de madera

No basta con querer queriendo, si no hay acción actuando.

Santoveño.





Como agua y aceite, así es la relación de Morena-Gobierno con todo lo que esté organizado.

Para el partido en el poder, que lleva además en su ADN la misma genética que su creador, es imposible cohabitar el mismo ecosistema sociopolítico donde esté presente el orden.

El ejemplo más claro son las OSC´s, la sociedad civil organizada que para los ojos de un vampiro sería la daga de madera a la que tanto le teme.

Basta recordar cuando el presidente las ha llamado “instrumento de los conservadores” o las ha criminalizado acusándolas de recibir dinero del extranjero a cambio de oponerse a sus “proyectos”. Y es que para López todo el dinero que no maneja, es dinero moralmente despreciable. Ha dicho incluso a los empresarios, que acumular dinero puede ser un “pecado social”, haganme el favor.

Sin entrar en detalles las Organizaciones de la Sociedad Civil (organizada por cierto) poseen alcances que por muchas razones no se tienen en la individualidad de una persona (valga la redundancia) o en las limitaciones de los gobiernos. Están presentes en la lucha por los derechos humanos (esto ya debería ser suficiente), en el apoyo a la salud, en el fortalecimiento de la educación, en el cuidado de la población en riesgo y de minorías, en el combate a la pobreza, y un larguísimo etcétera, pero Morena-Gobierno no las quiere, las detesta, le incomodan.

Apenas este martes en sesión de pleno (donde se discutía la Miscelánea Fiscal del 2022) que se prolongó hasta la madrugada del miércoles y que además se tuvo que llamar a receso porque los ánimos de calentaron, la granada les tronó en la mano a los legisladores de Morena, la explosión que los aturdió vino de sus propias filas. La diputada transgénero María Clemente García en uso de la voz en tribuna y con el poder de la realidad a su favor, le llevó la contra a sus compañeros de la bancada, es que con toda lógica y razón pidió no limitar el monto de deducción de donativos a organizaciones de la sociedad civil, poniendose de ejemplo ella misma y el padiciemiento de una enfermedad autoinmune que de no haber contado con el apoyo de dichas organizaciones, no hubiera podido atenderse con los medicamentos necesarios que le permiten hoy estar con vida, así de clarito.

¿Qué pretende el presidente López?

Seguir llenándose de poder, lo está haciendo con la energía, lo está haciendo con su revocación de mandato disfrazada de reelección, y ahora lo está haciendo con el dinero privado. Busca que el gobierno sea el único que ayude a la gente, caray pues en un país donde se acusa a los corruptos imaginarios sin que pisen la cárcel, o donde se les cae una línea del metro y en lugar de tragedia lo ven como una disputa política (entre el régimen), pues me parece francamente absurdo. Este gobierno apenas administra el día a día y lo hace por mandato constitucional, nada más; porque desde hace 3 años este país sobrevive gracias a la gente, a su trabajo y a sus ganas de salir adelante, muy a pesar del gobierno.



Si nada cambia en estos días, el voto que le dio la gente a Morena el pasado 6 de junio hará que se aprueben las ocurrencias en cuestión presupuestal que ha mandado el presidente al congreso, así lo dice la ley y para esos efectos tienen mayoría.





Nos leemos el próximo jueves.

