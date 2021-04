Antes de agosto | ¿La última tregua?

La hipótesis de la última tregua





“En la batalla de las ideas, como en los conflictos bélicos, una tregua dejará siempre mejores momentos que la guerra misma. En la primera se enconarán coincidencias y en la segunda no se perderán vidas...”

Santoveño.





Es claro que en México desde hace tiempo hay una profunda división social, un gran enfrentamiento entre desigualdades.

A pesar de estas diferencias, hubo un respeto o tolerancia no escrita en las fronteras que dividían a cada grupo o grupos, obviamente con sus excepciones.

Lamentablemente hoy como nunca, estas diferencias han sido impulsadas y alimentadas de manera perversa y con una premeditación abominable por una persona que ahora refugiada desde su palacio amurallado con mentiras, todos los días al parejo del alba ha logrado y con sobrado éxito el propósito de crear varios “Méxicos”.

Existe pues el México gobernado por doctrina, dádivas y engaños. Por otro lado están otros dos “Méxicos” que son gobernados de manera totalitaria y que su diferencia radica principalmente en las ideologías. Cada uno de estos pedazos de país están en todo su derecho de expresarse (todavía) aunque ninguno lo ha hecho con éxito, unos por voluntad y otros por talento. Los tres comienzan a compartir una realidad que no está sujeta a interpretación sino a asimilación, cosa gravísima por cierto. A pesar de dividirlos los van a guardar en la misma caja, en la del aislamiento.

Bueno pues en estos tres “Méxicos” que yo veo, hay dos que quieren lo mismo, que persiguen el mismo objetivo, pero cada uno transita por diferente camino, y el otro que yo de manera optimista me niego a pensar que está totalmente perdido, porque simplemente está engañado, tomará tiempo, pero es cosa de mostrarles dos puntos: la realidad y el valor de su opinión. Parte de salir de este agujero pasa mucho por respetarnos y no es fácil cuando la incertidumbre domina el ambiente.



Estamos en el momento justo de no pararnos de la mesa hasta que la tregua entre los dos “Méxicos” que quieren un mejor futuro y que hacen mayoría pero que están enfrentados en la batalla de las ideas, se pongan de acuerdo, que el verdadero pacto sea redactado por las coincidencias entre la gente, está vez no se trata de los políticos. A ellos les habremos de comunicar nuestra decisión por el camino que tome nuestro voto en las urnas.



Nos queda poco tiempo y las opciones tampoco nos abren un gran abanico esta vez, tenemos muy claro lo que no queremos, pero eso solo es una pieza del rompecabezas, quien piense que es suficiente con saber eso, le va a tocar ver de nuevo la película que nos tiene aquí.



Creo que las obviedades a veces nos paralizan, por eso dejo aquí algunos puntos de partida que nos permiten generar coincidencias, porque dicho sea de paso es lo único que nos va a sacar adelante.



-La mentira se combate con verdad.

-Las ocurrencias se acaban con seriedad y sentido común.

-El desorden se enfrenta con respecto a La Constitución.

-El fascismo se debilita fortaleciendo a las instituciones.

-La división se ahuyenta con el diálogo.

-La imposición se vence con la democracia.

-El desinterés se termina con inspiración.

Por cierto hoy es el debate entre las y los aspirantes a la gubernatura del estado.

Buen momento para reflexionar lo que pasa en México y en pensar lo que sí queremos para Querétaro. Yo lo tengo muy claro.

¿Ustedes?



