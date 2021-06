Antes de agosto|Muchos Méxicos, un Querétaro

El modelo Queretano.



Los números son dóciles para interpretar, pero feroces para domarlos.

Después de una elección tan grande como la que se vivió en México el pasado domingo 6 de junio, al día de hoy todavía la corriente de cifras va con fuerza por el inmenso río del análisis. Hagamos a un lado las ramas y miremos lo que hay en la otra orilla.



Perdió el discurso presidencial, con esa conducta de Telemaco de “querer reinar sobre las palabras e imponer el silencio”. Las conductas de muchas y muchos seguidores de la doctrina presidencial terminaron por dejar ver que el partido en del régimen, contrario a lo que predica; sí roba, sí miente y sí traiciona. Ah y no se trata solo de dinero, ojalá fuera únicamente eso. Pues bueno, la narrativa mañanera irá evolucionando y la prueba está en el descontrol del discurso post electoral, porque esta vez la realidad parece que sí está debilitando a la terquedad.



En lo nacional, la alianza opositora aguantó hasta el último momento y ganó terreno, tuvo que echar mano de figuras importantes con poder de acuerdo y diálogo, pero de eso luego platicamos. Solo fallaron en una cosa, en darle más peso a construir desde local, como origen y destino.



Ahora hablemos del modelo queretano que derrotó a MORENA.

Este estado no está aislado del resto del país, al contrario es plural como pocos, cientos de familias llegan desde hace tiempo a vivir a Querétaro, vienen de todas partes de la república, usted dígame si eso no es diversidad y si con eso no se multiplican las opiniones. Los roles que han jugado las administraciones en Querétaro han permitido que entre toda esa gran diversidad se encuentren coincidencias. Por eso las alternancias y la continuidad han pasado sin turbulencias en los últimos años. No hay ningún código secreto, si acaso lo más complejo es que el modelo evoluciona y no se estanca. Esta vez en el estado se entendió perfecto que había que hacer una campaña local, por eso el partido ganador, también se llevó todas las posiciones federales en disputa.



A quienes llegan a gobernar les toca seguir abiertos a escuchar y entrarle con todo a resolver. Abrir más espacios a mujeres talentosas.



Yo veo dos caminos paralelos en el quehacer de gobierno; el de los temas indispensables y el de los temas necesarios. Para diferenciarlos se necesita humildad, inteligencia, capacidad y ganas de trabajar, así que la mesa está puesta para que los próximos años a Querétaro le siga yendo bien.



Mucho éxito a Mauricio Kuri, a Luis Bernardo Nava, a Roberto Sosa y a todas y todos en quienes la gente depositó su confianza.



Nos leemos el próximo jueves.

