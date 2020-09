Antonio Attolini aspirante a secretario general de Morena visitó San Juan

Antonio Attolini quien es candidato a la Secretaría General del partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) estuvo de visita en San Juan del Río, con el fin de conocer a sus compañeros de partido y así presentar su proyecto a cada uno de los militantes del mismo.

Refirió que el país está lleno de obradoristas, que si bien no son todos morenistas, si están a favor de tener un país mejor, y quieren un mismo proyecto de cara a las elecciones el próximo año 2021, señalando que es importante que se cierren las filas dentro de su partido para que todos abonen al proyectó.

Señaló, sin afán de presunción, que las encuestas lo ubican para ser el secretario general de su partido en primer lugar y a su próxima competidora por más de diez puntos por debajo de él, así que está casi seguro que podría ser el próximo secretario.

Dijo que: “ yo no competí por la dirigencia de mi partido porque no soy ambicioso, espero que alguien que realmente tenga la capacidad nos pueda liderar y no estoy peleado con trabajar de la mano con la dirigencia”.

Finalmente comentó que en caso de levantarse con la victoria, regresaría a San Juan del Río, al estado de Querétaro, pues su proyecto es el de ganar la gobernatura y las alcaldías del estado, siempre en paridad de género.