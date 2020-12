Antros al borde de la quiebra

En riesgo de quiebra se encuentra el 25 por ciento de los integrantes de la industria de antros, bares y centros nocturnos de San Juan del Río y Tequisquiapan tras las nuevas medidas de restricción puestas en marcha a fin de contener la propagación del Covid-19, dio a conocer el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Turísticos y de Entretenimiento (Anemte), Ricardo Veraza Peñaloza.

Mencionó que el 2020 ha sido un año sumamente inestable para los integrantes de este sector, quienes hasta hace poco volvieron a tener un ligero respiro en su actividad después de que por varios meses permanecieron sin actividad, pero las últimas medidas, llamadas “Somos más”, nuevamente vuelven a dejar en estado de vulnerabilidad al gremio por las distintas restricciones, entre ellas la ley seca del día domingo.

Las nuevas medidas contemplan aforos del 30 de un 50 por ciento que venían implementado, situación que genera incertidumbre para varios de los negocios de este giro por los contratos de arrendamiento que mantienen sin ser redituable el lugar.

Por lo anterior, Veraza Pañaloza calculó que antes de que concluya el 2020, en San Juan del Río y Tequisquiapan cerrarán de manera definitiva el 25 por ciento de los establecimientos con este giro para evitar mayores pérdidas económicas a causa de los efectos de la pandemia Covid-19.

“La cuestión del entretenimiento nocturno, bares y antros, esta cerrado, no se ha recuperado y no creo que se recupere, con estas nuevas medidas mucho menos van a poder abrir, podrían cerrar algunos por que el 80 por ciento de los establecimientos no son dueños del predio, por eso yo calculó que un 25 por ciento estará en riesgo de cerrar”, dijo.