Antros siguen bajo implacable revisión

A la fecha se han clausurado más de 30 antros y bares en el municipio de San Juan del Río, esto debido a que han incumplido algunas de las medidas establecidas en semanas pasadas por el Gobierno del Estado. Desde su entrada en vigencia se ha supervisado a este tipo de centros, dio a conocer el titular de la Secretaría de Gobierno de esta demarcación, Abel Espinoza Suárez.

Refirió que desde el mes pasado se mantiene una supervisión constante en centros nocturnos de la ciudad, esto con el fin de verificar el cumplimiento de las diversas disposiciones marcadas por el Gobierno Estatal. Dijo que a raíz de estas acciones varios antros y bares han sido clausurados, toda vez que no han atendido los mandatos señalados.

Afirmó que el hecho más reciente ocurrió el fin de semana pasado, cuando se llevó a cabo la clausura de un establecimiento ubicado en la esquina de Avenida Juárez y la calle Corregidora. Precisó que el cierre de este comercio se dio debido a que incumplió con los horarios marcados en el convenio que semanas atrás el Gobierno Municipal firmó con el Poder Ejecutivo del Estado.

“Van a seguir abriendo en estas fechas, siempre y cuando cumplan con lo establecido. Hay un decreto, una recomendación del Ejecutivo del Estado de que los antros deben de cerrar a la una, una y media, máximo; y por supuesto, quienes no lo están haciendo se están clausurando. Este fin de semana, simplemente se clausuró el que está en Corregidora y Avenida Juárez (…), justamente porque no cumplió con lo establecido en cuanto al horario”, comentó.

Vigilarán centros nocturnos, dijo. Foto: Cesar Ortiz / El Sol de San Juan del Río

En noviembre pasado, el Gobierno del Estado instó a varias demarcaciones a seguir algunas medidas para garantizar la seguridad, tales como rondines y patrullajes oficiales, homologación de horarios de cierre, así como operativos de verificación y supervisión en estos lugares, enfocados a comprobar que cumplan con normas y cuenten con los permisos correspondientes.

Manifestó que desde la Secretaría de Gobierno Municipal se continuará trabajando para que las disposiciones sean respetadas por todos los establecimientos del municipio. Aseguró que estas medidas se implementan con el fin de garantizar la seguridad de los asistentes y de quienes laboran en los centros. Además, reiteró que estas acciones no son para perjudicar a los comerciantes.

“Nosotros vamos a seguir pugnando porque se respete, porque es una oportunidad de seguridad para todos y hay que cumplirla. No es para hacerle daño a los comerciantes, de verdad que nosotros quisiéramos que abrieran toda la noche, pero eso no es posible. Simplemente, vamos respetando los horarios que tenemos establecidos y mientras estemos en esa línea no va a pasar nada”, apuntó.