Anuncian esterilización de mascotas sin costo en San Juan

El próximo 15 de junio, se llevará a cabo una jornada de esterilización gratuita en el municipio de San Juan del Río, específicamente en el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) de Granjas Banthí, esto a partir de las 09:00 horas, informó Control Animal a través de sus redes sociales oficiales.

Informaron que esta jornada será para quienes vivan en las colonias, granjas Ampliación Banthí, Comevi Banthí, E Sagrado Corazón, Las Palomas, Jardines de Banthí, Las Esmeraldas, Ranchos Unidos y Prados del Oriente, y que con esto buscan que haya menos perros y gatos en situación de calle, o en condiciones que los lleguen a vulnerar.

Resaltaron que, tendrán un cupo limitado, por lo que dentro de los requisitos, se encuentra que sean mayores de 6 meses y menores de 7 años, que no está en gestantes o en celo, que contemplen un ayuno de 8 horas completas (no agua ni comida), no estar en tratamiento veterinario y que no se admiten perros braquicéfalos (pubg, bóxer, bulldog).

Ahora bien para el caso de los requisitos para los dueños de las mascotas, refirieron que es importante que los gatos se lleven en una bolsa de nylon o una transportadora, que los perros vayan con correa y si son agresivos con bozal, instan a llevar una manta o cobija y un cartón para la mascota.

Sostuvieron que es importante contar con disponibilidad de tiempo para esperar a la mascota durante la recuperación después de la cirugía, sobre todo por alguna reacción que pueden llegar a tener.

O todos los requisitos es llevar dos copias de identificación oficial para corroborar los datos y especialmente no ir acompañados de menores para evitar alteraciones.

Mediante esta publicación refirieron que, es muy relevante registrarse en los siguientes números antes del 13 de junio para hacer un espacio y que los puedan atender como se merecen, 427 27266 40 y también al número 427 214 0266.