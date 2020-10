Aplican 75 mdp de fondo Covid-19

Alrededor de 75 millones de pesos del Fondo Covid-19 se han aplicado en programas sociales para mitigar el daño económico ocasionado por la pandemia, comunicó el secretario de Finanzas Públicas Municipales, Itzcalli Rubio Medina.

Detalló que no se ha empleado todo el Fondo Covid-19, pues el objetivo es aplicarlo de forma paulatina, conforme se requiera y no de manera indiscriminada, incluso consideró que, si no es necesario, lo mejor sería no emplear el 100 por ciento.

Local Fondo Covid-19 será suficiente

“Cerca de 70, 75 millones de pesos, de los 150 millones, se han usado. Me decían que entonces para qué dispusimos 150, pero no se trata de gastárselos 150, hay una bolsa, pero tenemos que ser prudentes e irla administrando conforme se vaya generando”.

Dijo que con esta bolsa económica se han dispuesto todos los apoyos alimentarios, tanto despensas y desayunadores, así como el gel antibacterial que se entregó al inicio de la declaratoria de emergencia sanitaria, el apoyo económico a comercios, las entregas de cubrebocas, así como la compra de insumos para protección de los empleados del gobierno municipal.

Respecto a la transparencia en el uso de este fondo, señaló que la información es pública y sólo se requiere solicitarla a través de los canales adecuados, subrayó “No tenemos nada que ocultar, siempre ha habido apertura y transparencia”.