Aplican segunda dosis para adultos mayores en SJR

A partir de este lunes y hasta el próximo jueves se aplicará la segunda dosis de la vacuna contra Covid-19 en el municipio de San Juan del Río, en donde a través de cuatro sedes inmunizarán a un promedio de 30 mil adultos mayores, quienes desde muy temprano se dieron cita para recibir el biológico.

Los puntos en los que se realiza la aplicación son: en las instalaciones del Centro Cultural y de Convenciones (Cecuco), el Instituto Tecnológico de San Juan del Río (ITSJR), la clínica de la comunidad de La Valla y la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), razón por la que la Secretaría de Bienestar pide a la población consultar en sus redes sociales oficiales, las zonas y días para que acudan con 15 minutos de anticipación.

De acuerdo con el personal de esta dependencia, el viernes también estarán atendiendo a los adultos mayores de 60 años que por alguna u otra razón se les pasó el día que les correspondía, conforme a la zona en la que viven, y que de esta manera puedan cumplir con el cuadro completo de vacunación.

El señor Porfirio Hernández, habitante de la colonia centro, indicó que llegó desde las 09:30 horas, y que al paso de una hora terminó su procedimiento, factor que dijo, le da mayor seguridad para realizar sus actividades de mecánico, las cuales desarrolla desde hace más de 35 años, además que espera que pronto lleguen los biológicos para sus hijas y nietos, para que de esta manera puedan volver a reunirse como lo hacían antes en la pandemia.

"Ya me tocó, esta vez fue mucho más rápido el proceso para entrar y cuando me pusieron una vacuna, están mejor organizados. Tenemos las dos dosis y eso me da más seguridad, pero la enfermedad nos dijo que de todas maneras debemos seguir usando el cubrebocas y cuidándonos mucho. Ojalá que pronto llegue la vacuna para mis hijas y mis nietos que tienen que irse a trabajar y se exponen”, expuso.