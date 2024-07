Apoyan con insumos para la vivienda a 77 familias

La Secretaría de Desarrollo Social del municipio de San Juan del Río entregó 115 insumos para la vivienda a 77 familias de diferentes comunidades. La acción forma parte del programa “Apoyando a tu economía familiar”, el cual se realiza en conjunto con instituciones como la Congregación Mariana Trinitaria, dio a conocer la titular de esta dependencia, Judith Ortiz Monroy.

Durante el evento realizado, señaló que las familias beneficiadas en esta ocasión provienen de 19 colonias y 27 comunidades. Destacó que algunos de los insumos que se entregaron fueron tinacos, cisternas, calentadores solares, pintura e impermeabilizante. Agregó que se trata de un programa donde las personas adquirieron los artículos mediante un subsidio y a bajo costo.

“Estamos haciendo la primera entrega oficial de este programa ‘Apoyando a tu economía familiar’, en la Secretaría de Desarrollo Social. Estamos haciendo la entrega de 115 insumos que serán entregados a 77 familias que tuvieron la confianza en esta administración, de acercarse con nosotros y aprovechar estos programas de subsidio y a bajo costo que tenemos con la Congregación Mariana Trinitaria y la empresa Ecotemper”, comentó.

En días pasados, Ortiz Monroy dio a conocer que a través de este esquema se han beneficiado a 437 familias de 75 colonias y 51 comunidades. Añadió que se han entregado 462 insumos subsidiados y a bajo costo, generando de esta manera un ahorro significativo en la economía de los sanjuanenses, especialmente de aquellos que viven en condiciones de vulnerabilidad.

Por su parte, el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, destacó que estos insumos generarán un ahorro económico a cada familia, pues a través de ellos se disminuirá el consumo de algunos servicios que se han encarecido, como el gas LP. Además, destacó la participación de los ciudadanos al sumarse a este tipo de iniciativas que son lanzadas desde su gobierno.

“Este día es especialmente para no perder de vista que el municipio puede ayudar con la economía familiar, no solamente haciendo lo que nos toca (…). No está tan fácil la economía, y por eso estos programas tienen un sentido de apoyarlos, para que ustedes también tengan esos ahorros que implican la participación a través de estos programas”, mencionó durante su mensaje.

Asimismo, subrayó que desde las diferentes áreas del Gobierno Municipal se están realizando acciones para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, desde la ejecución de obras públicas hasta brindar las facilidades para que comercios y empresas se instalen en la demarcación, lo que genera fuentes de empleo formal y fortalece la economía local.