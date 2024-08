Aprueban programa eventual de regularización de construcciones

Integrantes del Cabildo del municipio de San Juan del Río aprobaron un programa temporal cuya finalidad es incentivar la tramitación de la regularización de construcciones de tipo habitacional, comercial, de uso mixto e industria.

Lo anterior, como parte de la sesión ordinaria del colegiado sanjuanense de este viernes, en donde a propuesta del secretario de Desarrollo Sustentable de San Juan del Río, Oscar Alcántara Peña, se impulsó dicha propuesta para incentivar dicha tramitología mediante el descuento de multas y recargos con vigencia durante el mes de septiembre de 2024.

Local Modifican Reglamento de Autoridades Auxiliares

El impulsor del programa denominado “Programa Municipal de Regularización de Construcciones de San Juan del Río", afirmó que se busca con ello facilitar dichos trámites a la población, es por ello que se ha pedido el apoyo y aval de los integrantes del Cabildo.

“Este programa que se acaba de aprobar es un programa de regularización de construcciones, es un programa que ya es la segunda ocasión que se refrenda en esta administración y es en beneficio de las familias sanjuanenses, a groso modo por ejemplo es que quien haya realizado una construcción y no hizo, o no presentó los permisos correspondientes, es decir, uso de suelo, licencia de construcción y terminación de obra, quienes no hicieron esta situación, bueno, si no estuviera vigente este programa, es tema muy costoso para las familias”.

Por lo anterior, dijo que el gobierno municipal ha facilitado a la población mediante este programa ponerse al corriente con los permisos de construcción, a fin de que cumplan con lo establecido en los reglamentos y ley.

“En este caso, es un proceso que tiene unas reglas muy claras, el particular presenta la documentación y practicante sería como si fuera una licencia para ello, entre las familias y particulares en el pasado programa fueron beneficiadas unas 300 personas aproximadamente que metieron la documentación”.

Local Predios regularizados pagarán impuesto predial

Por lo anterior, el funcionario municipal exhortó a las personas a aprovechar este tipo de programas que se tienen, con el fin de recibir los

“Esto va enfocado principalmente a particulares, a particulares o personas morales que tengan una vivienda, esto va enfocado a quienes ya han culminado, también hay un proceso muy diferente, quien está en proceso, también se le invita a que se regularice, sí no si se hace acreedor a una multa, en este caso son para las construcciones que de alguna manera ya están consolidadas y que en su momento no hicieron el trámite correspondiente”, concluyó.

De esta manera es como se aprobó en sesión ordinaria del Cabildo el esquema temporal del “Programa Municipal de Regularización de Construcciones de San Juan del Río”, con el cual se busca incentivar la tramitación de la regularización de construcciones de tipo habitacional, comercial, de uso mixto e industria.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo