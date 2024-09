Aquí sí se apoya al Poder Judicial: Mauricio Kuri

El gobernador Mauricio Kuri González expresó su apoyo al Poder Judicial de Querétaro, al que catalogó como responsable, honesto y eficiente, al rendir su tercer informe de gobierno.

En materia de seguridad, dijo que desde hace años se ha logrado generar confianza para la atracción de inversión extranjera directa, como son los 6 mil 500 millones de dólares que han llegado a la entidad tan sólo este año.

“En Querétaro sabemos que los equilibrios son importantes. En Querétaro sabemos que los tres poderes son autónomos y todo mi respaldo y todo mi apoyo a un Poder Judicial que es responsable, que es honesto, que es eficiente como el que tenemos en Querétaro”, mencionó.

El titular del Ejecutivo estatal también resaltó la paz con la que se vive en el estado, ante lo cual afirmó que “aquí no ofendemos, no abucheamos, pero tampoco estamos mancos, porque no nos dejamos”.

Enfatizó que en la entidad no cabe la política de la venganza ni del rencor, sino por el contrario, es necesario velar por los intereses de todos los sectores de la sociedad, sin importar hacia quién hayan emitido su voto.

De acuerdo con Kuri González hay personas que mienten y quienes desean que le vaya mal al gobierno, las cuales, agregó, lograron confundir a muchas personas. Ejemplo de ello, expuso el tema de la ley de aguas al reafirmar que no hay nada más alejado de la realidad que privatizar el servicio para los queretanos.

Enalteció que en Querétaro todavía se vive en paz a pesar de que a nivel nacional se padece una situación complicada, lo que desde su perspectiva ha ocasionado que se pierda la capacidad de asombro en la población.

Igual reiteró que en estos tres años se le ha apostado a la que consideró como la mejor policía del país, misma que se ha beneficiado con una inversión de 4 mil millones de pesos para la construcción el edificio de la Policía Estatal que ahora cuenta con áreas innovadoras.

Refirió que gracias al trabajo que se ha realizado junto con el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, Querétaro se mantiene en el primer lugar de certidumbre jurídica, de acuerdo con la organización World Justice Project, y que también ocupa el primer lugar nacional en ausencia de corrupción y primer lugar en justicia penal por sexto año consecutivo.

Mauricio Kuri aseguró que este esquema de seguridad y ser la mejor entidad en la impartición del Estado de Derecho, permiten que esto sea un atractivo para la llegada de más inversión extranjera directa. Ejemplo de ello, informó que en lo que va del presente año han llegado 6 mil 500 millones de dólares que han aportado al crecimiento de Querétaro.

“La verdad es que la justicia penal en Querétaro es ejemplo a nivel mundial. Hay un antes y un después en la justicia penal de Querétaro”, lo cual reconoció que tuvo su inicio de mejoría durante la administración de su antecesor, Francisco Domínguez Servién.

CRECIMIENTO

Precisó que lo anterior posiciona al estado como el número uno en el país, con sólo el 2 por ciento de la población, lo cual representa menos del 1 por ciento del territorio nacional. Añadió que la llegada de empresas como Amazon, Microsoft, Google, es porque en el estado se ofrecen las mejores condiciones para que puedan llegar.

En cuanto a la generación de empleos formales, el gobernador comentó en su tercer informe de actividades que Querétaro ocupa el quinto lugar nacional, ya que, mientras el país ha crecido 0.8 por ciento al año, esta entidad registra el 3.7 por ciento.

En materia económica, expuso que Querétaro tiene una gran pujanza a través de los años, lo cual aseguró que ha sido el resultado de la continuidad con la que se ha trabajado, sobre todo en los tiempos difíciles.

“Gracias el buen trabajo realizado desde la Secretaría de Finanzas, tenemos un estado Triple A; es decir, tenemos las más altas calificaciones que pueden otorgar las calificadoras. Y somos el único estado, en el que las tres calificadoras, nos dan ese nivel Triple A”, puntualizó Kuri González.

“EL MEJOR LUGAR PARA VIVIR”

El gobernador indicó que la certidumbre no se compra, sino se gana y que esto se ha logrado en el estado para ser el mejor lugar para vivir. Ante esto, remarcó que el siguiente paso está enfocado en lo social, y precisó que su gobierno se distinguirá por promover la igualdad, pero con libertad.

Mauricio Kuri argumentó que la familia es la columna vertebral de la sociedad, por lo que se congratuló por el esfuerzo y carácter que día a día muestran los queretanos.

“Aquí en Querétaro creemos en el talento para obtener un empleo y ser los mejores del mundo. Claro que nos encanta competir, pero nos fascina ganar. Aquí en Querétaro cuidamos el agua, protegemos el medio ambiente que es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Aquí en Querétaro sabemos que nuestro estado es como un árbol, ese que sembramos, que hay que cuidarlo día con día, que nos importa mantener la fortaleza de sus ramas, pero más importante, la profundidad y la vitalidad de sus raíces”, señaló.

Mauricio Kuri González abordó el tema sobre las obras en Paseo 5 de Febrero, a la que se refirió como una obra que a pesar de que iba a colapsar es algo que se tenía que hacer. Con respecto al retraso que han tenido, aclaró que esto no es culpa del gobierno más; sin embargo, aceptó que sí es su responsabilidad como gobernador del estado de Querétaro.