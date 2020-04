Arranca PRI entrega de despensas en SJR

Con la presencia del dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado de Querétaro Paul Ospital Carrera, arrancó el programa de entrega de despensas a la población con mayor grado de vulnerabilidad en el municipio de San Juan del Río, en donde contribuyen militantes, regidores y dirigentes.

El representante del tricolor en el estado, destacó que esta dinámica de apoyo responde a que los programas del Gobierno Estatal no están atendiendo a toda la población que requiere de un incentivo ante la contingencia sanitaria propiciada por el Covid-19, razón por la que desde hace algunas semanas empezaron a recorrer los diferentes municipios queretanos.

Local PRI reparte 700 despensas en San Juan del Río

Estableció que desafortunadamente el apoyo alimentario sólo está llegando algunas personas, sin embargo, para la gente que no tiene acceso a un teléfono o redes sociales es imposible saber sobre este tipo de esquemas los cuales buscan fortalecer a través del PRI.

"Hoy lo que necesita la sociedad es precisamente la suma de esfuerzos entre todos, hoy no somos gobierno y no podemos hacer programas mucho más grandes, no como estos pichicateros del PAN que van de poquito en poquito que sólo les dan a los suyos".