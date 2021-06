Arrancaron veranos de la ciencia

La secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) dio la bienvenida a los alumnos que participan en el 23° Verano de la Ciencia.

Flavia Loarca Piña, secretaria de Investigación, Innovación y Posgrado, precisó que en esta edición se recibirán a 22 alumnos de los cuales 12 son mujeres y 10 hombres; a quienes los instó a trabajar responsablemente para seguir su preparación académica de forma exitosa, a pesar de las adversidades causadas por la contingencia de Covid-19.

Local Se redujeron ingresos a facultad de Enfermería

“Estar en una estancia de Verano es un sueño que muchos de los jóvenes persiguen, deben seguir adelante con sus sueños y sus ideales, seguramente será muy gratificante que ahora si estén en sus laboratorios, o en sus encuestas en la cuestión de humanidades, o trabajos de campo”.

Teresa García Gasca, rectora de la UAQ, puntualizó que esta actividad es una gran oportunidad de crecer, pues implica el planteamiento de metas cortas ya que los veranos solo duran unas pocas semanas, pero, dijo, es posible alcanzar resultados eficientes con la metodología adecuada, ya sea en el área de ciencias sociales, artes, o las ciencias naturales y exactas.



“Hay que tener tolerancia a la frustración porque la investigación nos va llevar muchas veces a la frustración; a decir ‘esto no salió, no está mi investigador tutor, me quedé solo en las vacaciones, no me salen los experimentos o la hipótesis no se puede comprobar’ o muchas cosas, pero, así es la ciencia en todos los sentidos, sea de la disciplina que sea; así es hay que aprender a caerse y levantarse, se trata de hacerse resiliente”.



En otro aspecto, se dio a conocer que también se lleva a cabo el Verano UAQ 2021 en el cual participan 27 alumnos, de los cuales 11 son hombres y 16 mujeres; mientras que en el Verano de Introducción UAQ, colaborarán 42 alumnos de los cuales, 21 son hombres y 22 mujeres.