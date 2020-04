Artesanas amealcenses preocupadas por caída de ventas

Las artesanas que elaboran muñecas en las comunidades indígenas de Amealco de Bonfil, dieron a conocer que hay una preocupación constante debido a que desde hace poco más de un mes no han logrado salir a vender sus creaciones debido a la contingencia sanitaria del Covid-19, y en sus hogares se empieza a escasear el alimento.

Martha Inocencio, es originaria de Santiago Mexquititlán, e indicó que por lo menos se le quedaron más de dos centenares de muñequitas de diferentes tamaños en los canastos listas para ser vendidas, sin embargo, aún no se sabe con certeza cuándo podría reactivar sus ventas.

Manifestó que como ella hay cientos de personas, quienes han visto una caída considerable en los recursos que generaban, y debido a ello han visto limitaciones para llevar el sustento a su casa, y han buscado otras alternativas de trabajo, toda vez que incluso sus esposos quedaron sin empleo.

“Nuestros maridos son albañiles, pero ahorita también hubo paros en las construcciones y casi no está entrando dinero a la casa, yo estuve haciendo muchas muñequitas pensando en las vacaciones de Semana Santa que es cuando me iba bien en Querétaro, pero se me quedó todo el producto”.

La artesana recalcó que es de gran importancia y urgente que los gobiernos generen algún planteamiento físico para ayudar a este sector que muy difícilmente tiene acceso a las redes sociales o internet para saber sobre acciones que les podrían generar ayuda.