Artesanos amealcenses afectados por severa crisis

A pesar de que hace casi un mes y medio se reactivaron diversos sectores comerciales, tras el confinamiento por la contingencia sanitaria por Covid-19, los comercios establecidos de artesanos de la zona indígena de San Ildefonso Tultepec, en Amealco de Bonfil enfrentan una caída de hasta el 70% en sus ingresos, lamentó la artesana Juanita Bartolo Hernández.

Declaró que quienes trabajan en la elaboración de textiles incluso han tenido que parar por algunas semanas para ir sacando poco a poco los artículos que tenían a la venta, y que una esperanza que tenían para incrementar sus ingresos era la elaboración de trajes para la peregrinación a la Basílica de Guadalupe, sin embargo, por la pandemia no se concretó.

Local Reactivan economía con los artesanos

Puntualizó que por lo regular cada taller de artesanas de la localidad emplea entre tres y cinco mujeres para hacer los bordados, y ante la crisis tampoco las han requerido, por lo que invitó a la ciudadanía a visitar esta comunidad y seguir adquiriendo sus lindísimas creaciones.

“Todavía no nos podemos reponer bien, estábamos esperando hacer los trajes de las peregrinas, pero esta vez tampoco se hizo la peregrinación, la verdad es que aquí en mi local ya no vendo nada de un tiempo para acá. Le echamos ganas solo que la gente no llega”.

Juanita expuso que como alternativa para hacerse de ingresos y sobrellevar su complicada situación, ofrece sus servicios para sobar golpes o algún tipo de lesión en el cuerpo a base de medicina tradicional.

Por último, recordó que su local se encuentra en el centro de San Ildefonso frente a la primaria “Escuadrón 201”, en donde podrán ver muñecas de distintos tamaños, tiaras de listones, servilletas, blusas, faldas, camisas, delantales, manteles y una gran variedad de productos.