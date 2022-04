Aseguran que el INE hace su labor ante jornada de revocación de mandato

La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca consideró que el Instituto Nacional Electoral está haciendo su trabajo en cuanto a la promoción de la próxima consulta ciudadana.

El tema sobre el que la ciudadanía podrá emitir su opinión es si debe o no continuar en funciones el titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador.

“La decisión de participar o no es de cada quién, yo no podría decir si hay que participar o no. Hay que revisar el contexto, la intención de la consulta”, aseguró la rectora, que también comentó que la propuesta de la revocación debería institucionalizarse.

No obstante, la académica recordó que “en política, la forma es fondo, entonces, las intenciones y las formas en las que se puede estar llevando a cabo la consulta pueden no ser las mejores”.

Llamó a la ciudadanía a informarse sobre el punto que se someterá a consideración en la próxima consulta, para que puedan tomar una decisión con sustento en lo que encuentren sobre el contexto y el procedimiento.

“El problema es que no se están poniendo el número de casillas suficientes para la votación de todas las personas, eso, ya de por sí es un tema de desigualdad que podría sesgar una respuesta u otra, ya le genera incertidumbre al proceso”, apuntó García Gasca.

La rectora consideró que el hecho de que no se instale la totalidad de puntos para emitir la opinión de toda la ciudadanía deslegitima el ejercicio, puesto que no habría igualdad de condiciones para emitir el voto.