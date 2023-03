Asistieron cinco mil personas al Festival de la Gordita y la Dobladita

Alrededor de cinco mil personas acudieron a la segunda edición del Festival de la Gordita y la Dobladita llevado a cabo en la comunidad de El Carrizo, con lo cual se cumplió una de las expectativas que se tenía de este evento gastronómico, dio a conocer la subdelegada municipal de este sitio, Diana Margarita Osornio Gómez.

Recordó que este evento se realizó durante el fin de semana pasado en el corazón de la comunidad, esto con el objetivo de resaltar dos de los principales platillos de esta localidad. De igual forma, destacó que durante las ocho horas que duró el festival la afluencia de gente fue constante en los 20 comercios que vendían estos antojitos mexicanos.

“Se cumplieron las expectativas con las cifras que habíamos lanzado en algún momento. En cuestión de los visitantes creemos que tuvimos la afluencia de más de 5 mil personas, igual con la derrama económica, todos los puestos terminaron (…). Todo el tiempo estuvo moviéndose la gente, realmente no hubo un punto muerto donde no ya no viéramos gente, todo el tiempo estuvimos en un constante y lo pudimos constatar con los datos que tenemos del estacionamiento”, comentó.

Respecto a la derrama económica de este evento, detalló que la cifra se conocerá en días posteriores, una vez que se lleve a cabo una reunión con las 20 familias que participaron en la venta de gorditas y dobladitas. Sin embargo, estimó que dicha derrama pudiera superar los 500 mil pesos que se preveían antes del evento.

Refirió que en el Festival de la Gordita y la Dobladita del fin de semana pasado se cimentaron las bases para constituir un evento referente en el municipio de San Juan del Río. Además, afirmó que el éxito de este evento se debió al trabajo conjunto que se realizó con miembros de la sociedad y Gobierno Municipal.

“Creo que el sueño se constituyó, creo que el proyecto ya está más cimentado. Hoy el trabajar sociedad y gobierno más de la mano, creo que fue un parteaguas para los resultados que obtuvimos. Creo que cuando involucramos a todas las dependencias en proyectos para bien y en proyectos que beneficien a las familias sanjuanenses pues el resultado se ve. Estamos muy agradecidos con toda la gente”, mencionó.

Refirió que uno de los objetivos era posicionar a la comunidad de El Carrizo como un referente gastronómico de San Juan del Río, pero también la reactivación de la economía local, ya que, dijo, no hubo ganancias solo para las familias que vendían los antojitos, sino también para todos los pequeños comercios que existen en la comunidad.

“Agradecer al Gobierno Municipal por todo su apoyo. En esta edición sentimos su respaldo y su acompañamiento y pues creo que todo el trabajo rindió frutos. Como lo había mencionado, este proyecto no solamente es de El Carrizo, realmente es de San Juan del Río, queremos que el día de mañana San Juan del Río resalte por la gente de El Carrizo”, concluyó.

