Aspirantes a candidaturas deben renunciar en marzo

Marzo es el plazo para que emitan su renuncia aquellos funcionarios de la administración pública municipal que tengan el interés de participar en los comicios 2020-2021, comunicó el alcalde de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, quien descartó tener alguna aspiración electoral en este momento.

Precisó que es el 7 de marzo, cuando los funcionarios que aspiran a un cargo de elección popular deben, por ley, dejar su cargo, por lo que no es propiamente una exigencia como presidente municipal, pues que lo hagan, resaltó, es cumplimento constitucional.

Local “Chapulineo” sirve como depuración

“Tenemos como fecha límite el 7 de marzo, es una fecha en la cual, quienes deseen ser candidatos se tendrán que separar y ésa, me parece, que es la fecha legal que yo podría exigirle a los funcionarios, no tanto exigirles, pero es un tema donde ellos mismos tendrán que separarse, sino incurrirán en la violación de lo que marca la Constitución”.

Consideró que existe orden entre los funcionarios, a quienes pidió no adelantarse en sus pretensiones electorales. En su caso, dijo que por ahora no tiene interés en participar en los próximos comicios, pues su atención está enfocada en cumplir compromisos establecidos y cerrar de manera positiva su segunda gestión.

“Los que andamos en política siempre tenemos –aspiración-, pero yo, en serio, con toda realidad, lo que quiero es entregar bien este gobierno, sigo enfocado en no deuda, estamos trabajando muy fuerte con el Tesorero en ir cumpliendo nuestros compromisos. El poder consolidar, a través de obra pública, muchas peticiones que me han hecho a lo largo de estos cincos años”.

El compromiso de mayor importancia, dijo, es mejorar la seguridad en el municipio, ya que es una demanda constante de los ciudadanos, por lo que reiteró que no son tiempos y será su partido, Acción Nacional, el que defina, por lo que recalcó “Es camino para mí estar con mi familia y no necesariamente me quita el sueño seguir en este asunto que es demandante”.