Atenderá petición de habitantes

El diputado federal por Querétaro, Jorge Luis Montes Nieves, informó que se buscará tener un acercamiento con los habitantes de la comunidad de Casa Blanca a efecto de conocer el proyecto que plantean para la ampliación del acceso principal a esta comunidad y evitar mayores accidentes automovilísticos en el lugar como lo han argumentado.

Apuntó que una de las peticiones de los habitantes es que durante el proceso de la obra de remodelación de la carretera federal 57, se considere la ampliación del acceso principal a esta comunidad, espacio que cruza por la parte baja de dicha pista de rodamiento.

Local Por definirse predio para Ciudad Judicial

Por lo anterior, aseguró que se buscará tener un acercamiento con los pobladores de esta localidad a fin de que sean escuchados por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y se pueda considerar esta modificación dentro de la obra carretera.

El legislador comentó que los trabajos carreteros aún no se desarrollan a la altura de esta comunidad de Casa Blanca, por ello la intención de reunirse con los habitantes lo antes posible para conocer el proyecto y tratar de gestionar ante el Gobierno Federal apoyo para la petición de los habitantes.

Local Detenida construcción de Grupo Reto

“Pedirles a los habitantes de Casa Blanca que se acerquen o me contacten y me hagan llegar las solicitudes de las modificaciones específicas y con mucho gusto gestionamos el apoyo, en esta obra tenemos el antecedente de otros tramos carreteros en donde buscan modificaciones y no ha habido dificultades, los acercamos con Banobras, SCT y los residentes de la obra para ver qué podemos hacer”.