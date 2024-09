Atienden temas de salud con sindicato

Los temas relacionados con el servicio médico que fueron expuestos por trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Juan del Río (SUTSMSJR) están siendo atendidos, pues lo que se busca es el bienestar de quienes laboran en las diferentes áreas que conforman la administración, señaló el presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia.

Refirió que se han sostenido reuniones con la Secretaría de Administración del municipio para revisar este y otros temas. Detalló que se realizan mesas de trabajo para atender los asuntos expuestos por los trabajadores del SUTSMSJR. Recordó que durante los últimos dos años se ha aplazado el estallamiento a huelga por parte de esta agrupación sindical.

Local Revisa SUTSMSJR pendientes de salud de afiliados

“Lo más importante es que nuestros colaboradores estén bien, por supuesto, porque hay un reconocimiento enorme a su trabajo. Yo estoy muy contento con el trabajo del gran equipo de servicios públicos municipales, pero también de los administrativos, donde hay muchísimas personas sindicalizadas en cada una de nuestras dependencias. Buscamos que el clima laboral y el salario emocional siempre estén presentes”, comentó.

Reconoció que en ocasiones se han presentado problemas relacionados con flujos de capital y con algunos proveedores, añadiendo que estos se han atendido de manera puntual, a fin de no generar afectaciones mayores. Afirmó que durante este trienio el Gobierno Municipal ha sido respetuoso con los sindicatos, atendiendo las demandas de cada uno de ellos.

Fue la tarde del pasado martes cuando decenas de trabajadores adheridos al SUTSMSJR acudieron a las instalaciones del Centro Cívico para exponer y exigir la resolución de algunos temas relacionados con el servicio médico. El secretario general de dicha agrupación, Gregorio López González, dijo que los asuntos principales eran la falta de medicamentos y la no autorización de cirugías.

La presencia de los sindicalizados en las instalaciones del Centro Cívico se extendió hasta la madrugada del miércoles 11 de septiembre. En un video difundido a través de las redes sociales del SUTSMSJR, se observa a Gregorio López González emitiendo un mensaje a los trabajadores. En él señala que, si no existe una resolución real del asunto, se procederá plantón de los sindicalizados junto con sus familias.

“Si no hay resolución real, nos vamos a plantar aquí, pero ahora con nuestras familias, también. Para que también nuestras familias vean por lo que pasamos. Hay muchas veces que nos dicen que sí, que van a avanzar y no dan. Y si no, pues no nos afecta estar aquí esperando hasta que nos resuelvan”, dice el líder sindical en el video.