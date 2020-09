Atraso en arranque del Banco Bienestar

Humberto Segura Barrios, director regional de Programas para el Desarrollo de la Secretaría del Bienestar, informó que la instalación de la sucursal del Banco del Bienestar ha concluido, pero hay retraso en el arranque de operaciones por distintas causas, entre ellas la pandemia por Covid-19 y un conflicto que se generó con el Gobierno municipal, el cual argumenta que el sitio donde se instaló es de su propiedad.

Comentó que incluso se solicitó al gobierno municipal que facilitara un predio para la instalación de esta sucursal, petición que fue negada, es por eso que se buscó un sitio que fuera propiedad federal, como es el caso de la superficie donde se encuentran las instalaciones del Cbtis 145, lugar donde se construyó.

“Así como los centros integradores, los bancos del bienestar están llegando a espacios donados por los ejidos, por las localidades, en algunos estados, por los municipios, pero aquí hubo caso omiso en el tema de la solicitud de terrenos, incluso, una de las razones por las que el Banco todavía no abre, es porque ha habido quejas, denuncias por parte del Municipio, en el sentido que lo construimos en un terreno de ellos y no nos van a dejar abrirlo, cuando la realidad es que no es así, el Banco se construyó adentro del Cbtis, se va a abrir una puerta extra para que sea un acceso independiente”.

Descartó que por esta razón no pueda iniciar operaciones la sucursal, pues dijo que el banco está concluido y empezará a operar este año.