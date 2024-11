Aumenta paso de migrantes egipcios

En los últimos meses se ha identificado un incremento en el número de migrantes de Egipto, dado su paso obligatorio que tienen que realizar por la antigua estación Bernal del municipio de Tequisquiapan.

De acuerdo al presidente de la Estancia del Migrante Gonzáles y Martínez A.C., (EMGM), Martín Martínez Rios, durante el primer semestre del 2024, se identificaron por parte de los voluntarios de esta organización de asistencia humanitaria, trios o parejas de migrantes egipcios rumbo al norte del país para solicitar asilo político en Estados Unidos, sin embargo, hace unas semanas se detectó un grupo mayor de 10 personas de la misma nación con los mismos planes de llegar al vecino país.

Local Buscan apoyo para albergue de migrantes

Por lo anterior, dijo que el paso de migrantes egipcios ha ido en aumento este año comparativamente con los anteriores, cuando refirió que se registraban alrededor de unos cuatro o cinco.

El presidente de la EMGM, consideró que su desplazamiento de estos migrantes, se debe a las condiciones de violencia que se vive en su país así como las políticas públicas, es por ello que buscan llegar a la nación estadounidense buscando mejorar su calidad de vida.

“Ya tengo tres meses que he identificado que han estado pasando egipcios, son pocos pero si hemos tenido egipcios, un grupo importante en estos años que fue de 10, que también viven el terror internacional de ataques a sus lugares donde viven, ataques hacía el ser humano, en el caso de estos migrantes yo he contabilizado unos 20 en este 2024 y va a aumentar según me comentaban algunos con los que platique y que hablaban muy poco el español, porque dicen que viven políticas públicas muy adversas en donde viven y por la inseguridad igual las cuales ya no favorecen al ser humano y eso es lo que está haciendo que empiecen a salir de su país”.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo