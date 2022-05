Aumentan casos de Covid

De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología (DGE) en el municipio de San Juan del Río se reportan 52 casos activos de Covid-19, cifra que se incrementó con relación a la semana pasada, en donde se reportaron únicamente 40, teniendo un aumento ligero.

Este factor que coincide con los datos de la Vocería Organizacional del estado de Querétaro, en donde en su informe trascendió que “en Querétaro, después de varias semanas con un promedio de cinco casos diarios, en días recientes se elevó a 21, después a 37, para finalmente llegar a 51 casos confirmados, mientras que las hospitalizaciones también pasaron a cuatro luego de varios días en cero”.

Aunque este mismo organismo señaló que no es para alarmarse, toda vez que afortunadamente, dijeron, los fallecimientos no han sufrido alteraciones, manifestaron que es importante estar en alerta y no bajar la guardia al acudir a sitios públicos.

En este caso el municipio sanjuanense contabiliza 15 mil 448 contagios en lo que va de la pandemia, 732 defunciones, 13 mil 845 recuperados y con sospecha un total de 523.

Siguiendo con este conteo en la zona sur del estado, Pedro Escobedo le sigue a San Juan con un solo caso activo, sin embargo, en lo que va de la contingencia sanitaria suman tres mil 211 confirmados, 144 muertes, dos mil 873 que se recuperaron de manera favorable y con sospecha 387.

En lo que corresponde a los municipios de Amealco de Bonfil y Tequisquiapan, por el momento no se registran contagios activos, pero la Dirección General de Epidemiología pide a las personas no bajar la guardia y atenderse en caso de presentar algunos síntomas relacionados con Coronavirus.