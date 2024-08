Aumentan casos de diabetes

El presidente del Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Diabetes A.C., Fernando Alcántara Huitzache dio a conocer que se tiene estimado que por 10 personas, cinco de ellas viven con diabetes.

Tras participar en el séptimo informe de actividades de la Fundación Chabely A.C., mencionó que este tipo de padecimientos sigue siendo uno de los más frecuentes entre las familias, esto a causa de los malos hábitos alimenticios y falta de actividad física, sobre todo.

“Existen tres tipo de diabetes, pero hablando específicamente de la diabetes tipo 1 y de la diabetes tipo 2 que son las más comunes, de hecho la más común es la diabetes tipo 2, la diabetes mellitus tipo 2 que a los adultos es la que se diagnostica generalmente, sin embargo, la diabetes tipo 1 es un padecimiento que ya lo traemos de nacimiento y se manifiesta en edades tempranas, desafortunadamente en México no se tienen datos específicos de la diabetes tipo 1”.

El especialista exhortó a la población a mejorar sus hábitos alimenticios, pues dijo que no existen productos en específico que desarrollen la enfermedad, sin embargo, es necesario aprender a alimentarse en porciones adecuadas, a fin de prevenir el desarrollo del padecimiento.

Mencionó que muchas veces las personas cuentan con el padecimiento y no lo saben, por eso, dijo que es necesario que continuamente se realicen estudios médicos para conocer sus niveles de glucosa así como de colesterol y triglicéridos, para comenzar en dado caso con tratamientos médicos.

“Yo diría que la mitad de cada 10 personas están presentando diabetes, se dice que 14 millones de mexicanos viven con diabetes y por cada dos, uno si lo sabe y el otro no o se imagina ante la problemática, pero esto no es nada más en México, si no a nivel mundial, estamos rankeados dentro de los seis primeros países con mayor índice de diabetes”.

Por lo anterior, reiteró el exhortó a la población, de mejorar sus hábitos alimenticios y mejora de actividad física, con el fin de prevenir o reducir las posibilidades de que esta enfermedad aparezca, pues comentó que los desenlaces son fatales.