Aumentan seguros de vida para traileros

El coordinador nacional de la AMOTAC, Francisco Leyva Luna, informó que el número de seguros de vida adquiridos por los empresarios del sector del transporte de carga pesada incrementó en los últimos dos años, debido a los altos índices de violencia e inseguridad en diversas carreteras federales.

Dijo que el 15 por ciento de los empresarios de este tipo de transporte han recurrido a la contratación de seguros de vida con un monto del cual prefirió reservarse por seguridad de los operadores de carga pesada, sin embargo, aseguró que la intención es garantizar un menor apoyo para las familias de quien pueda perder la vida en carretera y efectuando labores de traslado de carga.

Comentó que los conductores de carga pesada del centro del país como es Querétaro viajan a distintos puntos de la República Mexicana, por ello la importancia de contar con un seguro de vida que permita a los conductores contar un respaldo monetario.

“Son seguros de vida que nos permiten tener un mejor apoyo para los compañeros que andan en estas labores, la gran mayoría viaja a los lugares en donde ya no son robos sencillos, son robos de unidades y mercancía y si no se detienen les disparan, aunque sabemos que no es mucho el apoyo si llega a ocurrir algo, bueno, que por lo menos los familiares cuenten con algo para los trámites”.

Finalmente, citó que estados como Guanajuato, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Jalisco y Michoacán son algunos que cuentan con alto índice de violencia e inseguridad por ello la implementación de este tipo de medidas.