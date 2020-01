Aumentó 200% precio de forraje para ganado

El presidente del módulo 1 del Distrito de Riego 023, Ricardo Alcalá Martínez dio a conocer que el costo del rastrojo de maíz de temporal registró un aumento del 200 por ciento en los últimos meses, hecho que nunca antes presentado entre el sector.

Explicó que el costo del rastrojo de maíz para alimento de cabezas de ganado regularmente oscila en mil pesos por hectárea, sin embargo, la grave situación que se presentó el año pasado en el sector primario generó que se haya incrementado a dos mil pesos, por lo que los productores pecuarios se han visto seriamente afectados por el desembolso para l alimento de los animales.

“Este año no hubo ya no digamos maíz, sino rastrojo en los sembradíos de temporal en el campo, se le está batallando en el alimento del ganado, ahorita la hectárea de rastrojo después de cosechar el maíz la estuvieron pagando hasta en tres mil pesos, cosa que nunca se había visto, regularmente la pagan en mil pesos por hectárea, este año subió hasta tres mil pesos por hectárea, el problema es que no hubo cosecha en el 2019”.

Alcalá Martínez que este tipo de situaciones genera pérdidas más que ganancias a los productores tanto agrícolas como pecuarios, motivo por el cual se espera que este año el ciclo agrícola primavera-verano mejore ya que de lo contrario, habrá una seria crisis económica entre este sector.

Mencionó que en algunos casos, los productores pecuarios han optado por poner en venta los animales con la finalidad de evitar gastos exorbitantes para el mantenimiento de los mismos, ya que las ganancias por la venta de animales no es mayor.