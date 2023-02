Aumentó ausentismo laboral hasta en 15%

Durante diciembre y enero el porcentaje de ausentismo laboral en las distintas empresas que forman parte de la Asociación de Industriales de San Juan del Río, incrementó en hasta 15 por ciento, lo cual provocó un alto nivel de rotación de personal y afectaciones en los procesos productivos de estas organizaciones, dio a conocer el presidente de dicho organismo empresarial, Jorge Suárez Gómez.

Refirió que este fenómeno ha ido en aumento en los últimos tres años, regularmente presentándose a finales y principios de año, específicamente en diciembre y enero, periodos donde la rotación de personal es mayor al resto de los meses. Agregó que asume que esto puede relacionarse a la ética profesional por parte de las personas, quienes al cumplir con algún objetivo de ahorro deciden abandonar sus respectivos empleos.

“Desafortunadamente la cuestión de ausentismo en los pasados dos, tres años ha ido en aumento y es particularmente preocupante que en los meses de diciembre y enero tenemos mucha mayor rotación, precisamente de gente que ya definitivamente no regresa a trabajar en la mayor parte de las empresas que son nuestras asociadas. Yo asumo, porque en realidad no lo sé, va más relacionado a la parte de la ética del trabajo por parte de las personas que digamos, cumplen con algún objetivo de ahorro y finalmente deciden pasar dos, tres meses sin trabajar”, comentó.

Indicó que para frenar este fenómeno se han implementado algunas estrategias en las 70 organizaciones que forman parte del organismo empresarial que preside. Apuntó que una de estas acciones es el denominado “salario emocional”, a través del cual se busca involucrar a las personas en la toma de decisiones de las empresas.

No obstante, subrayó, a pesar de dichas estrategias no se ha logrado reducir, lo que deviene en consecuencias que generan baja productividad en las empresas, lo que a su vez no permite afrontar los requerimientos del mercado. Además, añadió que esto también impacta en algunos trabajos clave dentro de las organizaciones, donde en ocasiones se requieren a más de una persona para ejecutar alguna tarea.

“Estamos tratando de hacer la parte del salario emocional para tratar de reducir este fenómeno, desafortunadamente pues no lo hemos logrado reducir. Siempre es difícil pata nosotros como empresa absorber esa pérdida de personas y luego el alto ausentismo durante los meses de diciembre-enero, y afrontar todos los requerimientos y los problemas que tenemos para hacerle frente al mercado que estamos atendiendo (…). A veces, también nos pega en ciertos trabajos clave que dependemos de dos o tres personas, luego faltan estas personas y nos genera grandes boquetes en las empresas”, declaró.