Aumento en diésel impactará a transporte

El coordinador nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C., (AMOTAC), Francisco Leyva Luna, externó que el aumento en el precio de las gasolinas y diésel para este 2020, afectará severamente al sector transportista de carga pesada, debido al incremento mayor que tendrán que efectuar para cubrir la demanda de traslados de mercancía en el país.

Refirió que la Secretaria de Hacienda actualizará de este 1 de enero, la cuota del IEP (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), aplicable a la gasolina Magna, Premium y diésel, razón por la cual el impuesto que se paga por cada litro incrementará provocando problemas financieros entre los empresarios de este sector.

“Nuevamente nos veremos afectados por este aumento que se registra, vemos que otra vez de ha anunciado por parte de la Secretaria de Hacienda modificaciones en los impuestos y este es uno de esos y que no solo este sector, sino la mayor parte de la población se ve afectada porque es de lo que dependemos para movernos, esperemos que nuestro sector no lo resienta porque no solo es eso sino otros productos además”.

El coordinador nacional de la AMOTAC aseguró que los empresarios del transporte estarán atentos a las posibles afectaciones que se puedan registrar por esta causa y en este sentido, buscarán algunas alternativas y estrategias para evitar aplicar aumentos en los costos del traslado de la mercancía.

Precisó que estas actualizaciones del IEP, el costo que se pagaba por gasolina Magna pasará de 4.81 a 4.96 pesos por litro, en la Premium de 4.06 a 4.18 pesos, mientras que en el caso del diésel, de 5.28 a 5.44 pesos, de ahí la posible afectación a los empresarios de este sector.