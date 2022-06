Aún no se define cuántos peregrinos van al Tepeyac

Los preparativos para la peregrinación hacia la Basílica de Guadalupe continúan en curso; sin embargo, aún no se define cuántas personas participarán este año, informó Martín Lara Becerril, vicario de la Diócesis de Querétaro.

Adelantó que esta semana se hizo la entrega de documentación a las distintas autoridades de los municipios por los que pasará desde Querétaro a la Ciudad de México, esto con la finalidad de obtener permisos y vistos buenos. Asimismo, confirmó que se tiene el respaldo de autoridades de las Secretarías de Seguridad Ciudadana (SSC) y Salud (Sesa), así como Protección Civil.

Local Cambio de inicio de la peregrinación no rompe la tradición

“Hasta este momento se ha tenido el apoyo de las distintas alcaldías por donde pasa la peregrinación, donde se ve que desde el punto de vista social y de movilidad no hay inconveniente, por lo tanto diríamos que la peregrinación masculina va por buen camino”, mencionó.

Lara Becerril comentó que ya se tuvo un acercamiento con autoridades de la Secretaría de Salud del estado para preparar los protocolos de salud durante la peregrinación y detalló que, pese a no tener un dato oficial aún, previo a la pandemia se registró la participación de 37 mil hombres en la peregrinación.

“Se ha dado la noticia con premura, algunos tienen que prever sus vacaciones, el tema económico, esto significará que pudiera ser una limitante, pero no sabemos hasta este momento la participación. El ánimo de los peregrinos está bastante fuerte, hay ánimo, hay una buena expectativa”, refirió.

Local Van a la Basílica sólo los hombres

Recordó que solo los hombres irán a pie a la Basílica, mientras que las mujeres irán organizadas por decanatos en camión, lo mismo que ciclistas. Mencionó que los tres grupos se reunirán en la explanada de la Basílica para la celebración de la misa a las 11:00 horas.

“La pandemia nos ha cambiado nuestras prácticas religiosas, pero no las ha limitado, aunque no se fue de manera presencial las peregrinaciones se realizaron de manera virtual y el tiempo no se detiene. La peregrinación sigue adelante, Querétaro es un pueblo peregrino y Querétaro será peregrinando”, expresó.

Cabe recordar que la peregrinación saldrá el domingo 17 de julio del templo de La Congregación, en la capital del estado, y llegará a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, el 24 del mismo mes.