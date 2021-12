Aún recuerdan explosión en Fuentezuelas a tres años de la tragedia

Imborrable para los habitantes de la comunidad de Fuentezuelas será aquel trágico 11 de diciembre del 2018, fecha en donde entre gritos y llantos después de un terrible estruendo, se registró la trágica pérdida de vidas humanas tras la explosión de la pirotecnia que sería utilizada para los festejos en honor a la Virgen de Guadalupe.

En vísperas del tercer aniversario luctuoso de las personas que fallecieron, vecinos de la capilla en donde se registraron los lamentables acontecimientos, hoy recuerdan este hecho, aun cuando han pasado tres años, sigue siendo una de las fecha más tristes por la muerte de habitantes, quienes como todos los años, participaban en la procesión en honor a la Guadalupana.

María Eduviges Ruiz Olvera, vecina del lugar compartió que tras haber estado presente en la explanada de la capilla para comenzar con las fiestas en honor a la Virgen de Guadalupe, no logra recordar con exactitud qué fue lo que ocurrió, dijo que todo sucedió en una fracción de segundo, pero para ella fue una eternidad, pues aseguró haberse quedado inmovilizada por el desconcierto de los fallecidos que a su alrededor se encontraban sin dar crédito de lo que en ese momento estaba pasando.

Precisó que como todos los años, llegó a la capilla poco antes de las seis de la mañana y fue acompañada por su familia, se disponían a participar en la celebración a la “morenita”, sin saber lo que sucedería, aseguró recordar solo un estallido y gritos, momentos en que comenzó el bullicio de la gente, empujones y las sirenas de las corporaciones de emergencia, fue hasta ese momento en que reaccionó, dándose cuenta de haber estado cobijada por un mezquite, testigo mudo del aterrador momento.

“Yo estaba sentada en un rodete que está cerca de la capilla y solo vi como empezaron a correr todos, vi cómo se fue prendiendo todo al mismo tiempo, la gente empezó a correr y no pude reaccionar, veía humo y como corría la gente, no sé si era un pie o una mano, estaba tirado junto a mí, yo lo veía como algo normal, hasta que vi que una señora le puso un trapo blanco, me pararon y reaccione, fue cuando empecé a reaccionar”.

Ruiz Olvera, compartió que lo vivido aquel 11 de diciembre del 2018 será inolvidable, no solo para ella sino para todos los habitantes del lugar, recordad tantas cajas fúnebres días después en una misa de exequias es un momento que recodará toda su vida, siempre agradeciendo a Dios haber vivido a esa tragedia ocasionada por una chispa a las gruesas de fuegos pirotécnicos que eran utilizados para celebrar los festejos.

Foto: David Valdez | El Sol de San Juan del Río

Reyna Solís Olvera, vecina de la calle Guadalupe Victoria de la casa marcada con el número 45, es también testigo de los lamentables hechos, día en que decidió no acudir a la misa como en otros años, pues decidió quedarse en su casa para comenzar con sus labores domésticas, y aun cuando, la música no sonaba igual que como en años anteriores e incluso se percibía una tranquilidad con el grupo de shitases, narró que fue triste observar cómo la gente despavorida corría por todos lados, observar que personas heridas y empapadas de sangre pedían ayuda, situación que trato de apoyar, sin embargo, por seguridad y recomendación de las mismas autoridades, era mejor mantenerse a salvo para evitar más tragedias.

“Donde quiera había carne humana, pedazos de piel, fue triste, arriba de los mezquites se veía carne, se oyó las gruesas como explotaron, las ventanas vibraron fuerte, temblaron feo, le dije a mi esposo, quemaron mucha bomba y a los pocos minutos empezó a sonar mi teléfono, nadie me hablaba a esa hora y lo deje sonar, pero en eso oí las ambulancias y fue como nos dimos cuenta de lo que había ocurrido.

Este año, aseguró que se reanudará la fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe, solo con rezos, cantos y una misa como el año pasado, para recordad a quienes perdieron la vida ese trágico 11 de diciembre del 2018 poco antes de las 6:00 am., mañana nublada, triste y con solo cenizas de lo que había quedado.