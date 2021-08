Avance de 80% mejora de quirófano de Cruz Roja

El presidente del Patronato de la Cruz Roja delegación San Juan del Río, Eugenio Deméneghi Zilly, informó que a la fecha se encuentran en un 80 por ciento de avance, los trabajos que se realizan para cumplir con los señalamientos realizados por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y que a la fecha mantienen inhabilitado el quirófano.

Manifestó que se han hecho esfuerzos considerables para mejorar este escenario, sin embargo reconoció que los las restricciones impuestas por la pandemia por Covid-19 , han generador lentitud en los procesos y con ello ha resultado muy difícil acelerar los tiempos para la apertura de este espacio, que resulta muy importante para la institución.

Local Fortalece Cruz Roja plantilla de médicos

Afirmó que actualmente se mantiene en espera la resolución de problemas menores, muchos de ellos relacionados con temas administrativos, por lo que se estima que existen condiciones para solventar en su totalidad los señalamientos realizados por la Cofepris, sin embargo afirmó que hasta no concretar las supervisiones correspondientes, no es posible pensar en la reapertura, ni asumir que se ha logrado superar el reto, no obstante reconoció que los integrantes de la institución han trabajado de manera intensa para resolver los problemas y con ello funcionar al 100 por ciento, brindando atención a los sanjuanenses.

Reiteró que la institución siempre ha sido responsable y ha buscado brindar los mejores servicios a los sanjuanenses, por lo que las recomendaciones hechas por la Cofepris, son una oportunidad para seguir por el camino de la mejora continua, pues dijo que gracias a los ajustes realizados actualmente, los pacientes recibirán mejores servicios.

Local Cruz Roja alcanzará meta de recaudación

Por último reiteró que existe un total compromiso por solventar el escenario de suspensión que actualmente tienen para esta área, para que en el menor tiempo posible, se logre abrir este servicio en favor de los sanjuanenses, que dijo, han buscado ser atendidos de manera recurrente, sin embargo se les ha explicado que por el momento no es posible brindarles el servicio.