Avanza estructura electoral del PAN

La Secretaria General del Partido Acción Nacional en San Juan del Río, Judith Ortiz Monroy aseguró que actualmente se reporta un avance considerable en la conformación de las estructuras jurídicas y electorales que el blanquiazul deberá tener ante el inicio de los comicios.

Aseveró que desde hace meses se arrancó con las acciones en favor de la consolidación de sus “ejércitos electorales” así como los representantes generales y de casilla que deberán estar listos para enfrentar los retos venideros.

“Se trabaja en las estructuras para ir a la contienda, tanto la jurídica como la electoral se están reclutando y posteriormente llegarán los tiempos de capacitaciones, por eso mantenemos abierta la invitación a seguir con los acercamientos para integrarlos a la estructura” indicó.

Ortiz Monroy afirmó que ante la tarea de conformar estos grupos, se avecina un reto significativo y que se relaciona a la capacitación de los integrantes de esta estructura electoral, ya que por disposiciones sanitarias, deberán generarse nuevos mecanismos de trabajo para evitar la concentración de personas.

“Ya lo he dicho, la pandemia representa un reto para la contienda y las campañas y en este tenor la capacitación de estructuras no será ajena a ello, por lo que se deberá hacer uso de plataformas digitales y en el caso de las zonas que no tengan acceso a internet, se deberá trabajar con brigadas debidamente acopladas a medidas sanitarias, lo cual implica invertir mayor tiempo de trabajo a fin de evitar la concentración excesiva de personas” refirió.

Y es que enfatizó que no se debe dejar de lado el tema de salud, donde se deberá ser conscientes para no exponer a las personas que integran estos grupos y a sus familias, hecho por lo que indicó que en los casos de capacitaciones presenciales, se deberá cuidar que los grupos sean reducidos, lo que implicará duplicar el tiempo de trabajo.

Concluyó señalando que aún no ha terminado el periodo de conformación de la estructura electoral, por lo que enfatizó en que todas las personas afines al blanquiazul, podrán seguir acercándose a formar parte del equipo que ayudará a impulsar al blanquiazul.