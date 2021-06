Avanza movilidad laboral en sector empresarial de SJR

En San Juan del Río se ha identificado una mayor movilidad laboral entre el sector empresarial, propiciada sobre todo, por los jóvenes de entre 20 a 25 años de edad, dio a conocer el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), en la región, J. Santos Nemesio Alonso García.

De un año a la fecha, el dirigente cetemista aseguró que esta problemática se ha agudizado entre el sector empresarial, ya que son los integrantes de esta población, quienes propician que este fenómeno laboral cada vez sea más, generando con ello, una mayor inestabilidad en las industrias.

Local Industria recuperó 4 mil 300 empleos

“Tenemos jóvenes que no duran en los trabajos, duran tres meses o medio año y se van, renuncian, no les gusta el trabajo, o no les gusta lo que hacen y se van y eso hace que haya una mayor movilidad laboral en las empresas, principalmente hemos detectado que son los jóvenes de 20 a 25 años de edad”.

El líder cetemista comentó que algunos de los argumentos que se tienen para el abandono laboral, son como la falta de una mejor retribución, rotación de turnos, pocas prestaciones de ley, entre otros más, por ello es que optan por dejar de trabajar.

Aseguró que generación de empleo en entre el sector empresarial del municipio frecuentemente se da, sin embargo, la mayoría de las plazas laborales no cumplen con la expectativa de los solicitantes, que optan por continuar buscando.









Te recomendamos el podcast ⬇️

Acast

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Deezer

Amazon Music