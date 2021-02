Avanza vacunación en zona indígena de Amealco

El periodo de vacunación anti Covid-19 culminó su primera semana en el municipio de Amealco de Bonfil, demarcación a la que arribaron siete mil 540 dosis de las 13 mil 500 que llegaron de AstraZeneca desde el pasado fin de semana, las cuales fueron aplicadas a los adultos mayores, al contar con la coordinación de la Secretaría de Bienestar, ejercito mexicano y personal de la Secretaría de Salud en el estado de Querétaro.

De acuerdo con Óscar López Galván, coordinador de los programas de Bienestar en Amealco de Bonfil, a las personas se les convocó vía telefónica, de puerta en puerta y con anuncios desde tres días antes que empezara la aplicación, en donde se les refirió que se colocarían cinco módulos de vacunación, los cuáles fueron en la clínica de Salud de la cabecera municipal, San Miguel Tlaxcaltepec, Santiago Mexquititlán, Chitejé de Garabato y en el Bothé.

Local Inició aplicación de vacuna en Amealco

En cuanto a los beneficiarios, es importante recordar que por lo menos en dos módulos se concentró a la mayor parte de la población indígena uno en el Bothé, y el otro en la clínica de barrio I, en Santiago Mexquititlán, ahí las personas mayores fueron acompañadas de un familiar para que les ayudaran con la información que debían emitir, toda vez que, muchos solo hablan en lengua materna.

Así fue el caso de Ausencia Tomás Simona de 68 años y de Barrio VI, con quien para narrar su experiencia fue necesaria la intervención de su esposo, ya que solo habla ñhöñhö, y entre los dos manifestaron que llegaron alrededor 8:00 horas, desayunaron solo café con pan de leña y acudieron a la vacunación, argumentaron que en ningún momento sintieron temor y que el piquete dolió muy poco.

“No le dolió, dice y que se siente tranquila porque los médicos le dijeron que la dosis la previene hasta en un 80%, a mí aun no me toca porque todavía no tengo 60 años, y me tengo que seguir cuidando”, platicó el esposo de la beneficiaria.

Evelio Garduño, habitante de Barrio VI, con 72 años de edad, reveló sentirse muy feliz tras recibir la vacuna, al asegurar que pensó que hasta su comunidad no llegaría, y que espera que pronto llegue la segunda dosis y con ello ir a trabajar con más seguridad a las ciudades, ya que su actividad económica es la venta de miel y pan hecho en horno de piedra.

Foto: Maximiliano Cervantes | El Sol de San Juan del Río

Para la aplicación de las vacunas, desde el momento de su arribo diario, fueron custodiados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tanto, de la 17ª zona militar como del 7º Regimiento Mecanizado La Llave, quienes permanecieron en todo momento para salvaguardar la integridad de las personas como del personal médico.

Es necesario mencionar que para los adultos mayores que tenían mayores complicaciones para moverse, las enfermeras acudían hasta los automóviles afuera de los módulos para la aplicación y también ellos debían permanecer un promedio de 30 minutos para observar que no hubiera alguna reacción adversa.