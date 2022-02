Baja participación en colecta invernal para migrantes

El presidente de la Estancia del Migrante Gonzáles y Martínez A.C., Martín Martínez Ríos dio a conocer que la indiferencia, ha sido una de las principales características que se ha presentado entre la sociedad civil para brindar apoyo a los migrantes de Centroamérica, debido a la baja participación que se tuvo en la colecta de ropa de invierno.

Refirió que anualmente de octubre a enero, se lleva a cabo la colecta de ropa invernal para apoyar a los migrantes centroamericanos que transitan por la Antigua Estación Bernal, Tequisquiapan en dirección al norte del país, sin embargo, en esta ocasión pocas prendas de vestir como suéter, abrigos, chamarras y cobijas fueron donadas para los migrantes, acción que lamentó tras la necesidad que hoy se vive entre los integrantes de este sector.

Mencionó que, en años anteriores, en las instalaciones de la Estancia del Migrante González y Martínez A.C., se podía observar una importante cantidad de prendas de vestir para beneficiar a los migrantes durante la época invernal, actualmente son pocas que no es necesario almacenar por la baja cantidad que son.

“Hemos hecho circo, maroma y teatro para conseguir cobijas, chamarras y ropa de invierno, desafortunadamente la sociedad civil se ha vuelto indiferente en ese aspecto, ya no es como en otros años, cuando incluso había personas que se adelantaban a realizar sus donativos, este año no, ni el otro, hemos solicitado, pero no hay respuesta”.

Pidió a la población apoyar a los migrantes centroamericanos a través de dichos llamados de colectas, ya que son personas que salen de sus países por distintos motivos, entre ellos, la falta de empleo, hambruna y ola de violencia esencialmente, la mayoría busca llegar a Estados Unidos, en busca de una mejor calidad de vida.