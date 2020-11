Bajas posibilidades de PRI y PAN: Aguilera

San Juan del Río no retornará fácilmente al Partido Revolucionario Institucional (PRI), pronosticó José Luis Aguilera Ortiz, dirigente estatal de Fuerza Social por México (FSM); mientras que en el caso del Partido Acción Nacional (PAN), precisó, si bien hay desgaste hacia el exterior, el principal problema es interno.

Dijo que en San Juan del Río ambos partidos enfrentan retos importantes durante las próximas elecciones de 2021. Respecto al PRI, precisó que no habrá un esquema como en los estados de Hidalgo o Coahuila.

“Yo creo que la sociedad de San Juan del Río no retornará tan fácilmente al PRI, no estamos hablando del esquema de Hidalgo, ni del esquema de Coahuila. Allá lo que sucedió es que cerraron la pinza muy bien, tanto el gobernador, Riquelme, como el gobernador, Fayad, y aquí no hay quién cierre, aquí todos andan dispersos”.

En el caso del PAN, consideró que hay desgaste entre gobierno y gobernados como consecuencia de la reelección, sin embargo, el problema real será al interior del partido, debido a los aspirantes.

“En todo proceso de reelección hay desgaste, si en el proceso normal hay desgaste, en un proceso de reelección hay más. Y luego los grupos interesados en participar al interior de su partido están confrontados, mientras no se pongan de acuerdo, las comadres van a salir peleadas y ahí está el grave problema. El grave problema quizá no sea hacia afuera, es hacia adentro, que mientras no sepan si es Germaín, si es el joven, Roberto Cabrera, si es una muchacha que también andan mencionando, pues entonces van a estar peleándose”.