Bajas ventas en desechables

El presidente de la Asociación de Distribuidores de Bolsas, Plásticos y Desechables de San Juan del Río, Vicente Gaytán Fonseca dio a conocer que la venta de plásticos registró un incremento mínimo en los últimos días, atribuible a que en varias instituciones se realizó el regreso a clases de manera presencial.

Aunque el aumento en la demanda de bolsas, plásticos y desechables no fue como en otros años, en este regreso a clases solo se dio un incremento del 20 por ciento, cantidad que representa un poco de ayuda para los comercios dedicados a la venta de estos productos.

“Julio y agosto bajaron las ventas, no ha estado bien en lo que va de septiembre, con el Escenario B, no ha aumentado nada, hay escuelas que, si regresaron y otras que no, se ha tenido un aumento del 20 por ciento en las ventas únicamente”, citó.

Comparó con años anteriores, y aseguró que las ventas en este tipo de productos, era del 40 o 50 por ciento más, dado el uso mayor que se tenía entre las familias, sin embargo, se espera que en breve mejoren las ventas, con la finalidad de cambiar el rumbo de la situación de los comercios.

Agregó que se ha identificado que los productos que más se venden actualmente, son aquellos que sirven para empaquetar alimentos y bebidas, favoreciendo con ello a los fabricantes de envases y bolsas, por lo que se espera mejorar las ventas en los siguientes meses.