Bajas ventas en el mercado 5 de Mayo

Las ventas en el Mercado 5 de Mayo cayeron en alrededor del 70 por ciento derivado de la pandemia por Covid-19, informó Miguel Ángel López Arcadio, secretario general de la Unión de Comerciantes de dicho mercado.

Dijo que los comerciantes analizan estrategias para mejorar las ventas, sin embargo, están limitados por los protocolos de sanidad, los cuales establecen limitar el aforo de personas, evitar presencia de niños y adultos mayores.

“Nos ha afectado muchísimo la pandemia, nuestras ventas han disminuido casi en un 70 por ciento y esto es algo preocupante para todos, hemos estado en la planeación para ver qué podemos hacer para meter más gente al mercado y aumentar nuestras ventas, pero también viendo la sana distancia, no familias, no gente adulta mayor, no niños, entonces eso también nos reprime un poco”.

El líder del mercado consideró que difícilmente las cosas mejoraran en tanto continúe la pandemia de Covid-19, por lo que la expectativa de los comerciantes es que las autoridades logren controlar esta situación.

“La esperanza es que más adelante, quizá ya logren controlar esta pandemia y entonces ya podamos remontar en las ventas, que es algo que nos ha afectado demasiado”.