Bancos se sumaron a #undíasinmujeres

Como parte de este día sin mujeres y en previsión de que no asistirían a laborar, algunas instituciones bancarias anunciaron desde el pasado fin de semana su aceptación a este teman colocando cárteles en el exterior de los inmuebles.

Tal es el caso de una sucursal ubicada frente a la antigua presidencia donde expone que su fuerza laboral está conformada por el 55% de mujeres.

Local Erradicar adicciones para abatir violencia

“ Te ofrecemos una disculpa y agradecemos tu comprensión si nuestras operaciones se ven impactadas el día de hoy en esta sucursal”

Finalmente dice que no imaginan un día sin mujeres y no aceptan que una sola de ellas no regresen a casa.