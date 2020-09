Barrio de la Cruz requiere banquetas

Leticia Ávalos Castañeda, presidenta del Comité Acción Social Barrio de la Cruz, dijo que quedó inconcluso el programa por medio del cual se construirían banquetas en esta comunidad.

Dicho programa se inició en el anterior trienio, con apoyo del regidor, Érick Juárez Luna, el objetivo era cubrir alrededor de mil metros lineales de banqueta, sin embargo, sólo se llegó a un promedio de 200 metros.

Local Sin consolidarse parque en el Barrio de la Cruz

El programa consistía en que, con apoyo del regidor, se entregaba el material al propietario de cada domicilio que carece de banqueta, dichos propietarios aportaban la mano de obra, pero esto ocasionó que no hubiera uniformidad y que se desperdiciara material.

Ávalos Castañeda destacó que después no hubo disposición de continuar con el programa, pero consideró necesario el apoyo para contar con banquetas, debido a que el Barrio de la Cruz es una comunidad antigua, cercana al centro de la ciudad, pero a pesar de eso hay calles que carecen de esta infraestructura.

“Se han de haber hecho unos 200 metros lineales de banquetas, tenemos las guarniciones, lo que no hay es banqueta, está la guarnición, pero arriba es tierra. Es un programa que salió del Comité que presido, con el regidor, Érick Juárez, pero cuando se vino el cambio de administración, ya no se le dio seguimiento, he insistido, pero veo que no hay la misma disponibilidad que hubo en el primer trienio”.