"Batean" a estudiantes en transporte público

Tras diversos reportes y quejas contra el transporte público local por cobros no correspondientes en la tarifa de descuento a estudiantes, José Luis Cornejo Olivares, regidor de la Comisión de Trasporte y vialidad en el municipio de San Juan del Río, señaló que se investiga el tema, debido a que no ha incrementado la tarifa de pasaje por lo que no corresponderían los cobros que actualmente se realizan a este sector de la sociedad.

Tras el retorno de clases presenciales en algunos planteles educativos y teniendo en cuenta que el nivel medio superior y superior, cuentan con el beneficio de descuentos, sin embargo, se han denunciado algunas rutas que no respetan dicho descuento e bien han subido la tarifa a cinco pesos, siendo que el precio corresponde a cuatro pesos.

Local Pretenden incrementar en 30% los colectivos

Ante el caso, el regidor explicó que se tendrá mesas de trabajo con el Instituto Queretano del Trasporte (IQT) y con los choferes de estas unidades para tratar este tema que es importante, ya que, anteriormente no había mucha influencia de alumnos, pero ahora que ya varios centros educativos están volviendo a clases presenciales es necesario atender la problemática que se está viviendo.

Por su parte, alumnos de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), son algunos de los que han tenido que pagar estas cuotas injustificadas, ya que, recalcan que las unidades de trasporte público no respetan la tarifa de estudiante, cobrándoles así 10 pesos, aun cuando estos presentan sus credenciales refrendadas, subrayan que a veces toman hasta cuatro camiones para su traslado, lo que les implica fuertes gastos.

Finalmente, Cornejo Olivares invitó tanto a los estudiantes como a las personas de la tercera edad, que también gozan de este descuento, a presentar la queja correspondiente en la comisión de trasporte para que sea atendida lo más rápido posible.