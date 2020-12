Bertín Velázquez, aspira a la gubernatura de Querétaro

Bertín Velázquez Rangel, aspirante a la precandidatura para gobernador del estado de Querétaro por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dijo ser el único, de entre los 13 interesados en ir por la gubernatura queretana, que representa a las bases de este instituto político.

Explicó que el 15 de diciembre se efectuará el primer filtro, será la Comisión de Procesos Internos la encargada de elegir cuatro precandidatos, una mujer y un hombre de origen externo, así como una mujer y un hombre que sean afiliados de Morena, motivo por el que consideró que, a diferencia de la mayoría de aspirantes masculinos, él cumple con el requisito de militancia, incluso se dijo fundador del partido.

Indicó que tiene presencia con las bases de todo el estado, por lo que considera que en él están representados los militantes morenistas de Querétaro y son la razón por la que levanta la mano, pues destacó que no han sido consideradas las bases en las decisiones, así como para la selección de perfiles.

Precisó que sin importar quién encabece la candidatura al gobierno estatal, lo relevante será sumarse y generar unidad para conseguir resultados positivos en la próxima elección.

“El Partido es muy extenso, nadie puede quedar, la única manera de ganar es con la mayoría, aquí entran militantes, simpatizantes y amlovers, no podemos decir ‘tú no porque eras priista o tú no porque eras panista’, pero creo que sí debemos tener ética profesional, si llegamos, tenemos que formarnos, es lo único que sugeriría”.