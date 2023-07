Boicot a familia Sinecio en Morena

Un grupo de militantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), llamó a la población de San Juan del Río, a negar el voto a los integrantes de la familia Sinecio, en dado caso de que resulten ser candidatos por este mismo instituto político en el 2024, dado la falta de trabajo y traición de la que fueron parte para el endeudamiento estatal.

En rueda de prensa, el militante Primitivo Santiago Martínez hizo uso de la voz y dijo que la participación de los diputados locales en la aprobación del empréstito estatal, dejó mucho que desear, debido a que no es parte de la ideología del partido guinda, es por ello, que dada la intención de los integrantes de esta familia, por buscar participar en las elecciones, que los morenistas dijeron que es necesario que la ciudadanía sepa que traicionaron su confianza por haber participado en la aprobación de préstamo que solicitará el gobierno estatal, adicional, a la pinta de bardas que han comenzado a hacer sin esperar a que los tiempos los marquen el mismo partido.

“Hoy que hay esta oportunidad, yo me dirijo al pueblo de San Juan del Río, que esta familia no debe de tener ni un voto más aquí en San Juan porque ha traicionado completamente al pueblo de San Juan y al pueblo de Querétaro, entonces yo hago ese llamado que si ellos llegaran a tener algún candidato, que no merecen que tengan un voto porque traicionaron”.

El ex regidor morenista, también dijo que en el municipio no ha sido palpable la labor desde la trinchera política donde se encuentran, es por ello, que reiteró que más que aportar al partido, le restan, por ello, pidió no emitir el voto a los integrantes de esta familia en caso de ser los representantes, “porque dieron una puñalada trampera que de verdad que no se merece el pueblo”.

Por su parte, el militante del partido, Néstor Gabriel Domínguez Luna, aseguró que hasta el momento no se cuenta con candidatos y candidatas, no solo en San Juan del Río, si no a nivel estatal, sin embargo, dijo que hay varios perfiles que ya buscan sobresalir para ser los abanderados del partido, sin embargo, hay traiciones que se llegan a dar y en ese sentido, es que por parte del partido se busca que haya perfiles idóneos y que den resultados en apego al proyecto de la cuarta transformación.

“Lo de la semana pasada nos trae muy enojados a muchos compañeros del partido, no son los principios de Morena, no son el proyecto de nación, están votando en contra del proyecto, de no pedir préstamos, es por ello que estamos muy molestos”.