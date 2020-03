Bomberos en Amealco trabajan con limitados recursos

La corporación de Bomberos Voluntarios de Amealco de Bonfil sigue con sus actividades pese a estar limitados en su equipamiento para sofocar los siniestros que se presentan por las diferentes comunidades de la demarcación, declaró José Luis Peña Álvarez, comandante de esta agrupación, al referir que no han tenido ningún apoyo por parte del gobierno municipal.

Recordó que hace aproximadamente 2 semanas fueron embargados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dejándolos con pocas herramientas para su operación, tras perder un litigio de una suma de alrededor de 400 mil pesos, razón por la que se llevaron algunos vehículos.

Precisó que el IMSS iba para apoderarse del predio en donde actualmente operan los bomberos, sin embargo, prefirieron dar algunas unidades y así subsanar la deuda con este organismo, aunque esto les ha significado tener limitantes para su labor, razón por la solicitaron una reunión con el edil, Rosendo Anaya Aguilar, hasta el momento no han sido atendidos.

“Desgraciadamente el Ayuntamiento no ha cooperado en absolutamente nada, le pedimos audiencia al presidente, pero nos mandó con su secretario y no hemos tenido ningún eco en nuestras peticiones. Estamos viendo la forma de que no se proceda el embargo”.