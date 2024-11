Bordos están al 70 % en municipio

Los bordos que se ubican en diferentes ejidos del municipio de San Juan del Río se encuentran al 70 por ciento de sus capacidades. Esta captación se logró gracias a los trabajos de desazolve que se realizaron desde la administración pasada en varios de estos embalses, dio a conocer el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de la demarcación, Adrián Miranda Bárcenas.

Refirió que los años de sequía fueron aprovechados para hacer la rehabilitación de varios de los embalses que se encuentran en las comunidades del municipio. Agregó que esta tarea comenzó desde la administración pasada, por iniciativa del presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia. Dijo que estas acciones permitieron una mayor captación de agua durante la temporada de lluvias de este año.

“Con respecto a la captación de aguas, si bien estuvo dos años malísimos de aguas, también se aprovechó. Por parte de nuestro presidente, apoyó al campo sanjuanense para que todos esos bordos se estuvieran desazolvando, estuvieran sacando la tierra para ahorita que llegaron las aguas las captaran. Entonces, la mayoría de bordos tienen el 70 por ciento”, comentó.

Mencionó que, aunque las lluvias fueron superiores a las del año pasado, no cayó el agua suficiente para llenar los embalses del municipio. Asimismo, agregó que otra de las ventajas que se tuvo durante este año fue el crecimiento de los pastizales y la producción de forraje para el ganado. Afirmó que con esto se garantiza que la alimentación para los animales de granja.

Por otra parte, señaló que, a pesar de las constantes precipitaciones de los meses pasados, la presa de La Llave no alcanzó niveles de agua óptimos, debido a que necesita un desazolve, añadiendo que su principal función es la captación del líquido y abrevadero para el ganado.

“Es bien sabido que esa presa ya no está en totalidad en servicio, ya está bien enzolvada. Normalmente, esa presa no es como la Constitución que está en La Estancia. Esta presa es captadora de agua para los riegos de la zona de San Juan del Río, Pedro Escobedo y parte de El Marqués. Entonces, esta otra presa es más para la captación de agua, no es para zona de riego”, dijo en entrevista.

Finalmente, de acuerdo con la plataforma de Monitorio de Presas, administrada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el cuerpo de agua ubicada en La Llave se encuentra al 18.3 por ciento de su capacidad máxima; mientras que el embalse llamado Constitución de 1917, en La Estancia, se encuentra al 59.4 por ciento de su nivel máximo.